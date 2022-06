6 ideias para reaproveitar espaços mortos no seu apartamento

A sua casa tem uma escadaria elegante e bonita para o piso superior, que embeleza perfeitamente o espaço, mas que lhe deixa com um enorme problema de espaço vazio no seu vão? O que para si é uma dor de cabeça, para nós é uma excelente oportunidade de decoração: prepare-se para receber o seu primeiro jardim interior! Comece por preparar o vão, pintando-o com tons mais sóbrios ou já a dar-lhe um aspecto de Natureza. De seguida, adquira plantas artificiais de qualidade que sejam facilmente confundidas com plantas verdadeiras. Aqui, dependendo da altura do espaço, pode optar por pequenas árvores, arbustos ou flores. O chão pode ser revestido com um tapete de relva sintética ou com pedras. No final, o resultado será qualquer coisa parecida com este trabalho da HC Interiores!