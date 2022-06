Móveis de casa de banho: 10 soluções!

Quando se procura montar a casa de banho ideal, um dos elementos mais importantes que temos que escolher são os móveis. Ainda que no passado as escolhas não fossem muito amplas, hoje a gama de móveis é infinita e variadíssima.

Desde as diferentes cores aos diferentes materiais, com aspeto antigo ou até mais futurista, a escolha deve ser feita após muita pesquisa, para que seja a ideal, perfeita!

A cor e tipo de material aplicado nas paredes da casa de banho, bem como o seu tamanho, condicionam a escolha do móvel mais adequado. Além da oferta de móveis que existem no mercado, pondere ainda a escolha de um móvel feito à sua medida. Se a casa de banho tiver algum tipo de particularidade, provavelmente o melhor que tem a fazer é ponderar o móvel ideal e mandar fazer. Desta forma a adaptação do móvel ao espaço é perfeita, e consegue-se um resultado mais orgânico na conjugação de cores, espaço, móvel e louças.

As louças são outro fator a ter em conta para a escolha do móvel, uma vez que o seu estilo (se já existirem) irá condicionar as linhas decorativas do resto da casa de banho. Móveis de linhas direitas serão mais difíceis de conjugar com louças de estilo colonial ou barroco, por exemplo.

Pretendemos dar-lhe 10 soluções de móveis que poderão funcionar como boas ideias para o seu caso em particular.