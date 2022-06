Evolução dos materiais de construção

A tijoleira e o azulejo são materiais de construção que caíram durante algum tempo em desuso, mas que ultimamente têm ganho mais espaço na construção. O facto de existir uma adaptação nas cores e design das tijoleiras e dos azulejos faz com que seja mais fácil a sua aplicação, e a construção adapta locais onde a tijoleira e o azulejo passam a ganhar inclusivamente lugares de destaque. O local óbvio da aplicação da tijoleira numa casa é a casa de banho, ainda que a cozinha também possa surgir como concorrência. As cores e feitios são imensos, desde as praticamente lisas aos motivos mais modernos ou mais antigos. As alternativas para o revestimento do chão e paredes tanto de uma cozinha como de uma casa de banho passam a ser uma escolha difícil. As áreas exteriores têm também uma grande predisposição para aparecerem com tijoleira ou azulejo uma vez que é fácil de limpar e pode brincar-se mais com padrões marcantes.