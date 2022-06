I love cómodas

Prefere uma opção mais económica, mas ao mesmo tempo com charme e que seja original? Certamente já viu as paletes de madeira em diversos supermercados. Ficaria surpreendido se lhe mostrássemos a variedade de objectos que pode criar com as paletes? Com paletes fazem-se sofás, camas, mesas e até cómodas! Sinta-se completamente à vontade para tentar isto em casa, com a promessa de conseguir um objecto de cariz sustentável, mas também personalizado!

Depois de concluída a obra, muitas pessoas dão por concluído o trabalho, mas sabemos que você quer sempre mais! Por isso, na hora de decorar a sua nova cómoda, ouse nas cores ou adicione puxadores de portas à sua nova cómoda. Verá que não se vai arrepender, nem sentir que todo o trabalho e esforço foi inútil.