Sugestões de cortinas e cortinados para a sala

Primeiro, as cortinas não tem que ser compridas, ocupando/tapando toda a janela!

Segundo, as cortinas não precisam de ocupar toda a janela!

Brinque com os tamanhos das suas cortinas, sem medo ou receios! Até porque se o seu objectivo é filtrar as miradas dos seus vizinhos mais indiscretos ou dos olhares curiosos dos que passam, as cortinas são uma boa opção. Mas lembre-se, isso não significa que não possa aproveitar em plena da luz natural que provem do exterior! Ao reduzir e adaptar o tamanho das cortinas, você poderá aproveitar a luz natural do exterior adaptar os tamanhos. Uma opção prática e eficaz, não concorda?