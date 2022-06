Bancos de jardim à medida do seu jardim

Um banco de jardim, de madeira sólida, de linhas simples e consistentes, a fazer lembrar os bancos dos lindos jardins ingleses!

Lembra-se da comédia romântica inglesa de 1999, do realizador Roger Michell? Falamos do filme Nothing Hill, recorda-se? Hugh Grant era um simples e comum vendedor de livros, que se apaixona pela grande estrela de cinema de Hollywood, interpretada pela actriz Julia Roberts. Se se lembra do filme, com certeza que ainda se recorda da cena romântica, passada no banco de jardim, quando Hugh Grant se declara de forma apaixonada a Julia Roberts? Também com este banco é amor à primeira vista e para toda a vida!