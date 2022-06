6 ideias para o design da casota do seu cão

Quando resolvemos aumentar a nossa família no que toca a ter um patudo por perto, há que ter em atenção diversos aspectos. Em primeiro lugar, e talvez o mais importante, é que esta relação poderá durar um mínimo de 10 anos (dependendo da raça ou do porte do animal) – portanto, esteja ciente que está preparado para uma relação desta magnitude, tendo em conta o segundo aspecto: a dependência que o animal terá de si. Conseguiu ultrapassar esta primeira fase? Então vamos aos seguintes: paciência, dedicação e espaço. Os dois primeiros, mesmo que não seja a pessoa mais paciente e dedicada do mundo, verá que serão devidamente trabalhado pelo seu novo amigo de forma diária e constante. Despenda algum do seu tempo livre (cerca de 1h por dia) para o educar, de forma a que a vossa convivência com outras pessoas e animais seja mais fácil e agradável. Em relação ao espaço, tema do nosso artigo de hoje, a conversa já é outra.

Retenha esta frase: o seu cão precisa do melhor espaço que lhe puder dar, onde o fundamental é a sua companhia. Desengane-se quem julga que é preciso uma casa com jardim para ter condições para ter um cão. É aqui que entra tudo o resto que falámos para trás: consciência da duração da relação com o seu animal e da dependência que ele terá em relação a si e a necessidade de haver, da sua parte, dedicação e paciência. Cães grandes dão-se super bem em espaços pequenos, desde que educados para isso e desde que dedique a tal hora diária para ir brincar e correr com ele na rua (independentemente do tempo que faça lá fora). Portanto, agora que já lhe apagámos da cabeça a ideia de que no seu T1 não cabe o seu pequeno mamute de sonho, vamos ao que importa: