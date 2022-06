Casa de revista: moderna, branca e confortável!

A zona de refeições é composta por uma maciça mesa de madeira em composição com 6 cadeiras de design. Umas de pernas em madeira e sem braços e outros com braços e de pernas metálicas. Os 3 candeeiros com abajur foram delicadamente colocados em linha e além de iluminarem esta importante zona, também contribuem em muito para a decoração do espaço.

É verdade que as grandes janelas ao deixarem entrar tanta luz natural valorizam imenso o espaço interior. Tudo fica mais brilhante, mais luminoso e mais especial. O pavimento em madeira de cor média com ligeiros toques de mel combina com outras madeiras aplicadas em armários e bancadas.