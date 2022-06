Jardins floridos

Podemos ter uma casa na cidade, mas trazer um pouco de campo ao lar, quebrando a saudade do tempo da nossa infância, quando se rolava no chão e via-se o azulão destas flores. Finas e altas, esbeltes e belas, campestres e honestas podem encontrar vida num cantinho ou percorrerem um caminho do vosso jardim.

Quem tem flores no seu jardim aprecia os seus encantos, por vezes elas respondem no brilho do seu sininho!