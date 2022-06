Mega transformação: casa de campo vira habitação familiar actual

Uma casa de campo na Polónia convertido em habitação familiar é o tema do artigo de hoje. Quem gosta de passear ou viver no campo, certamente já reparou como é difícil manter as estruturas e as construções impecáveis. É preciso uma manutenção constante, se não as mesmas adquirem um aspecto deteriorado, parecendo completamente abandonadas. Com a maior parte da população a mover-se para as cidades, as casas da aldeia ficam à mercê do tempo. Nos dias de hoje, já começa a ser moda recuperar esse tipo de casas, celeiros ou armazéns. Dar-lhe uma segunda oportunidade e uma nova função é agora mais do que normal e projectos cheios de charme vão aparecendo.

Muitas vezes as mesmas apresentam um grande potencial e em outras ainda é possível recuperar a estrutura, telhados, paredes… e pormenores que lembrem o passado.

O antigo celeiro de hoje, foi transformado pelo estúdio Zizi Studio Magdalena Latos. A nova habitação tornou-se super funcional e ganhou uma decoração de interiores onde o charme rural e campestre foi mantido.

Prepare-se para o antes e depois!