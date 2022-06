Top 5 e os fantásticos projectos de Julho

Se uma habitação de arquitectura moderna, de linhas simples, de boas áreas, jardim e piscina é o sonho mais consumista, talvez o artigo de hoje o ajude a clarificar ideias. A habitação unifamiliar de hoje fica em Ovar e é composta maioritariamente por cimento e vidro. Mais umas características que o atraem? Continue a ver.. Os profissionais responsáveis por esta criação arquitectónica graciosa são os arquitectos José António Lopes da Costa e Tiago Meireles do Atelier D’Arquitectura J. A: Lopes da Costa.

Devido ao terreno e à sua orientação solar, a habitação abre-se totalmente a sul e a poente, numa relação privilegiada com as zonas exteriores, jardim, pátios e piscina e ainda com a beleza do pôr do sol no horizonte. Sente-se preparado, para na nossa companhia, ficar a par do nº 4 dos destaques da semana?