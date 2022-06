Mobiliário de escritório para todos os gostos e espaços

Escritórios. Aquele espaço com um sem fim de papéis desalinhados, livros por aqui e por ali também, cabos de computador emaranhados, o documento de que tanto precisávamos algures perdido ali no meio, uma luz fosca, uma cadeira desconfortável e pouca vontade de lá estar. Certo? Bom, talvez há uns anos atrás. Hoje em dia, as pessoas já encaram o espaço de trabalho como uma área que merece tanta atenção como as outras, mais não seja porque vivemos numa época em que se trabalha amiúde a partir de casa e, no fim de contas, também para trabalhar – ou sobretudo para trabalhar – precisamos de uma atmosfera agradável, cómoda, aconchegada e que nos inspire.

Em algumas casas é possível dispensar uma divisão inteira para o escritório, noutras a área é mais limitada. Há quem tenha uma sala própria. Há quem tenha um sótão. Há quem tome de empréstimo uma esquina da sala ou do quarto ou até alguns metros de parede para lá encostar uma secretária e, com sorte, umas prateleiras para livros. Seja como for, nada tema! Há uma panóplia de soluções ajustadas para tirar partido do espaço que tem disponível. Mas, melhor que as palavras são as imagens. Não é verdade? Vamos a isto!