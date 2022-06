A aventura de construir casa: 10 dicas!

Sugerimos que não aplique, ao construir a sua casa, soluções muito marcantes e irreversíveis. Ainda que com a decoração possa dar asas à sua imaginação, no que toca à parte da obra sugerimos que transmita ao seu arquiteto, e tenha em mente, ideias simples, amplas e com materiais suaves, de aplicação e remoção fáceis. Isto porque nunca se sabe quando os gostos ou as necessidades irão mudar. Ter algo limpo é sempre melhor do que uma casa com um pormenor marcante que pode levar ao cansaço com os anos.