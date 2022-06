Um apartamento pequeno com todas as funcionalidades

Hoje mostramos-lhe uma pequena habitação, num apartamento. Se tem procurado opções de casas bastante modernas mas não sente necessidade de um espaço muito amplo, apenas bonito confortável, central e funcional. Estas são as características do espaço que vai conhecer com este artigo.

Porque nem sempre é fácil lidar com espaços pequenos não os enchendo demasiado com várias coisas que acabam por se revelar desnecessárias, e o próprio mobiliário pode ser versátil ao ponto de poder integrar diversos usos. Assim, siga o nosso conselho, avalie aquilo de que realmente precisa na sua casa e inspire-se com estratégias que lhe mostramos.

Este é um projecto pelos arquitectos ROCHA LEITE ARQUITECTOS ASSOCIADOS. Que vamos conhecer partindo dos interiores até à fachada. Vejamos…