Uma habitação de requinte com inspiração escandinava

Num estilo semelhante ao do espaço anterior, esta é a moderna e requintada sala de estar. O conforto parece estar presente em cada canto, começando pelo chão em madeira e incluindo espaços como o elegante sofá de um tom neutro, o espaço de secretária ou a mesa, em madeira escura.

Repare no tapete em pele de animal. Mais uma vez procura-se a combinação de tons dourados e acastanhados, que contrastam com as paredes brancas e ganham um brilho especial com a entrada de luz natural no espaço.

O candeeiro que vemos em primeiro plano é muito moderno e parece bastante versátil, sendo constituído por vários braços que incluem várias lâmpadas.