Uma sala de estar e jantar juntas no mesmo espaço!

O espaço de sala de estar é mais um exemplo da harmonia que se vive nesta casa, para a qual a decoração contribui em boa parte.

Também esta zona está coberta por um tapete branco muito confortável, tendo ao centro uma mesa baixa também branca, óptima para colocar algumas revistas, flores como vemos na imagem ou bonitas peças de decoração.

O tom branco e cru mantém-se pelos sofás, que parecem mesmo super confortáveis. com estes tons contrasta sempre um bonito rosa, neste caso nas almofadas. Os candeeiros são muito elegantes e parecem ter sido feitos para esta sala em particular. Colocar candeeiros paralelos dos lados do sofá é uma boa estratégia que funciona tanto funcional como decorativamente. Para além de criarem simetria permitem que as pessoas nas pontas do sofá tenham luz para ler por exemplo.

Este espaço é óptimo para ver televisão, ler um livro ou revista ou mesmo dormir a sesta. Todas as condições estão reunidas.