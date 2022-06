Uma casa de sonho em Vilamoura

Comecemos pelo exterior, esta imagem possui um ótimo enquadramento em que vemos a paisagem ao fundo, a área de piscina e a zona coberta por um alpendre.

A imagem perfeita para começar a pensar nas suas férias. Ao fundo a vegetação forma uma silhueta no céu azul limpo de um dia de sol, mais próximo vemos a fantástica piscina, sempre útil em dias de muito calor. É no primeiro plano, já no alpendre que vemos duas confortáveis cadeiras sobre um chão com um pavimento muito bonito e moderno que traz ritmo à imagem.