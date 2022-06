Fantástica moradia num Pinhal em Ofir

Este espaço de escadas tem um aspecto bastante luminoso e arejado. Por cima da porta está uma janela que permite a entrada de luz natural. As escadas são muito modernas, sem espalho e com uma guarda em vidro, tendo o conjunto bastante transparência. Por baixo das escadas existe ainda espaço para um bonito jardim interior, que dá um toque muito espacial ao espaço. Deixe-se inspirar por esta ideia de aproveitamento do espaço por baixo das escadas, plantas com textura criando um aspecto tropical numa base de gravilha branca, uma solução que faz toda a diferença. Conheça outros espaços de escadas aqui!