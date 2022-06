Um volume especial com vistas surpreendentes

Como mostra a imagem esta é uma habitação com uma composição volumétrica muito diferente. Nesta imagem vemos o bonito contraste de formas, ângulos, cores e texturas. Repare como a fachada contrasta com o céu e com a vegetação na envolvente, nomeadamente o pinheiro que vemos em primeiro plano cuja textura e tom são muito diferentes dos desta casa.

Assim como nas características do volume também a materialidade da edificação explora novas possibilidades. As paredes externas apresentam aparência de oxidação, no entanto trata-se de uma textura com material cimentício e pintura estilizada que imita a ferrugem.