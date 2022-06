Uma moradia moderna rodeada de árvores

Requinte e conforto são as palavras que definem esta divisão. Nem sabemos por que pormenor começar. Comecemos pelo tapete, elemento que confere bastante do conforto que se sente neste espaço e que pelas suas características transmite uma sensação de requinte. Mas também o sofá contribui para este imagem. As banquetas são muito modernas e elegantes. Repare no abajur sobre a mesa, lindíssimo em amarelo com o topo em preto, um bonito elemento de contraste nesta divisão.

Ao fundo vemos um quadro. Quase toda a sala pede um quarto pelo menos numa parede, uma peça fantástica. A lareira é também muito moderna, de formas rectangulares em castanho e com a iluminação inserida no topo do volume.