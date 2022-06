10 ideias para casas de banho modernas!

A simplicidade e os detalhes já foram referidos como palavras base para a decoração das casas de banho. Porém, uma casa de banho não deve ser com paredes brancas lisas, móveis brancos lisos e porcelana lisa. Não nos sentiríamos bem num espaço tão vazio e simples… Por isso é que existem as texturas! Tal como podemos ver nesta parede de pedras. Há quem prefira as texturas nas paredes, no chão da banheira ou até mesmo no lavatório. É como se fosse o papel de parede perfeito para uma casa de banho.