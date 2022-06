Objectos decorativos que pode encontrar em casa dos seus pais

Quando chega o momento de sairmos de casa dos pais e começarmos a viver no nosso espaço (e aqui, quando falamos em viver no nosso espaço , não estamos a incluir a experiência universitária), no nosso cantinho, podemo-nos deparar com todo um novo mundo que pensámos ser bem mais pequeno do que na realidade é. Entre mobilar a casa, pagar contas e decidir o que vai encher o frigorífico e a despensa, facilmente as primeiras semanas (que num instante passam a meses) correm sem deixar rasto de por cá terem passado, ficando apenas como companhia caixas ainda por abrir e aquela sensação de estarmos no nosso espaço sem que este seja nosso. Já alguma vez sentiu isto?

Pois bem, hoje vamos falar sobre como decorar a sua casa, mas sem gastar (muito) dinheiro e torná-la altamente personalizada. Como? É fácil. Basta para isso darmos uma volta com olhos de ver pela casa dos nossos pais. O ser humano é naturalmente materialista, na medida em que se apega aos seus pertences, independentemente do valor real dos mesmos. Muitas vezes, atribuímos um valor sentimental maior às nossas coisas por nos lembrarem alguém especial, por nos fazerem viajar para algum sítio onde já fomos felizes. Desta maneira, se o seu próximo passo é sair da casa dos seus pais para uma sua, não deixe para trás todos os objectos que tornam o ambiente familiar. Fale com os seus pais e negoceiem quais os que poderão sair de casa deles para que tornem a sua house numa home. No fundo, homifique a sua casa!