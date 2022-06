7 opções para a privacidade do seu duche

Se é do tipo de pessoa que prefere sentir-se mais livre no momento do duche, as próximas sugestões são as mais indicadas para si. No caso de se sentir completamente à vontade para não ter nada que separe o espaço de banho do resto da divisão, as paredes ou meias paredes são as mais indicadas para a sua casa de banho. Apenas tem que se certificar de que os restantes materiais (nomeadamente o chão) está preparado não só para se molhar, como para escoar a água que para ali escorra. Antes de fazer uma obra deste calibre, veja quais as opções no que toca a ralos e tubagens de escoamento na casa de banho. De seguida, e já com a obra concluída, tem várias maneiras de decorar esta nova divisória. Os mosaicos pastilha dão um ar super jovial e, dependendo da cor, alegre. Pode ainda conjugar diversas cores, fazer padrões ou desenhos com os vários mosaicos.