Remodelação com cheiro tropical em quarto de adolescente

Do lado oposto à cama, uma zona de estudo foi mantida, já que estudar ainda faz parte da profissão e vida diária desta adolescente. Agora o espaço é organizado e apenas pequenos objectos decorativos com significado ou beleza estética se apresentam. No canto, uma zona de leitura foi criada com apenas 3 grandes almofadas de tom azul turquesa ou esverdeado.

Uma letra M identifica o quarto da Madalena e torna-o de forma simples, algo mais pessoal.

