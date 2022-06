5 projectos de edifícios para o futuro!

Existem as tradicionais casas no campo, mas esta é muito mais fora do normal! Não é qualquer um que aceita habitar numa casa praticamente pendurada numa falésia que leva constantemente com ondas, mas não deixa de ser surpreendente! Esta casa está situada na Austrália. Tem vários pisos e umas varandas. É evidente o design minimalista e moderno, tanto no interior como no exterior. Será que no futuro haverá muitas casas assim?