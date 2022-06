Especial móveis de sala: mesas de café

Pode ser onde pousamos as revistas. Pode ser onde pousamos o café. Pode ser o elemento perfeito para darmos casa àquela velharia de laivos interessantes que comprámos algures num antiquário, mas nem sabemos bem onde a colocar. Pode ser – e é – a peça em torno da qual reunimos os amigos depois de com eles jantarmos ou juntamos a família à noite a bebericar um chá enquanto partilhamos as peripécias do dia. Pode ser ela a sustentar várias coisas que nos fazem bem e que nos trazem paz. A lua orbita ao redor da Terra e a nossa sala de estar orbita em torno dela. Já sabem do que falo? Da mesa de café, pois claro.

Mesmo as casas menos convencionais – bom, pelo menos, a maior parte – têm uma e é em torno dela que se dispõem os outros elementos da sala, como se só estivessem ali para a emoldurar. Senão pensem lá no ponto onde convergem o móvel da televisão, o sofá ou a poltrona. É a peça central e isto não acontece por acaso. A existência dela empresta balanço e harmonia a esta divisão da casa tão importante e a componente prática que carrega não nos é indiferente. Há vários tipos de mesas e miríade de formas bonitas para as decorar que a seguir vos mostro. Ora vejam.