Ideias para a sala de estar

A sala de estar do estilo minimalista proporciona uma maior amplitude visual para quem a habita, por isso torna-se uma excelente opção, despindo-se de adornos. No entanto, e independentemente das opções a tomar, deverá sempre procurar a confortabilidade do design. O prazer de viver, dormir e relaxar, são pequenas actividades que se vinculam a esta sala de estar e que poderão transformar e manipular o espaço, consoante as necessidades do habitante.