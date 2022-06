O Feng Shui na decoração do quarto do seu bebé

Está grávida? E que tal começar a pensar no quartinho do futuro habitante que aí vem segundo os princípios do Feng Shui? A nossa casa é o nosso santuário e o quarto do bebé é o seu espaço de descanso e tranquilidade, onde pode descansar, brincar, explorar e desenvolver os seus sentidos, estabelecendo uma relação forte com o espaço casa.

As dicas seguintes foram aspectos com que me deparei quando comecei a decorar o quarto do meu bebé, tentando usar o Feng Shui para criar um ambiente mais harmonioso e equilibrado. Acredito que os bebés beneficiam quando os seus ambientes são tranquilos e calmos, e sobretudo que o seu quartinho pode ser harmonizado especificamente para si, conjugando a disposição dos móveis e as cores de acordo com as direcções auspiciosas de cada criança e da casa onde vai morar.