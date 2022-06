Soluções fáceis e rápidas para quartos de criança

Com tantas condicionantes e contingências, de preço, de mão de obra, de materiais, de espaço, etc, parece que as opções para personalizar o quarto das crianças fica drasticamente limitado! Contudo há inúmeras formas de conferir cor e dar toques especiais e de personalidade ao quarto dos seus filhos, sem ser necessário fazer buracos na parede, ou mudar o chão. Tente encarar as aparentes limitações como possibilidades de explorar outras soluções mais criativas, envolvendo-o a si diretamente em todo o processo.