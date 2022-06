Como destacar a parede da cabeceira do seu quarto com papel de parede

No quarto, a parede da cabeceira da cama é aquela que, por norma, ganha mais destaque na decoração de interiores. A parede de cabeceira constitui-se como ponto fulcral, foco de atenção imediata, sendo para ela que a nossa visão é rapidamente direccionada quando entramos num quarto. Assim, faz todo o sentido que em termos de decoração seja esta parede aquela em que vamos trabalhar e apostar mais, criando excepções e detalhes que façam a diferença e se destaquem das restantes paredes do quarto. Este artigo pretende demontrar-lhe como fazê-lo com a ajuda de uma material relativamente barato e simples de usar: o papel de parede. É, com toda a certeza, um material dos mais versáteis, adaptável a todos os estilos de decoração, a todos os usuários e a todas as situações, e face à vasta oferta em termos de fornecedores e marcas, é muito pouco provável que não encontre um que não se adapte ou dê resposta àquilo que pretende para o seu quarto. É também um material de fácil e rápida aplicação, não provocando grande sujidade durante o processo, pelo que não implica grandes preocupações ou transtornos.

As possibilidades são imensas e para todos os gostos e bolsos, como poderá comprovar com as sugestões que lhe vamos mostrar. O mundo dos papéis de parede parece não ter fim, por isso inspire-se e não coloque limites à sua imaginação!