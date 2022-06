Ideias inspiradoras para a sua sala de estar!

Porque a cor dá ritmo à vida iniciamos esta viagem com um exemplo colorido e cheio de carisma. Esta é uma sala que se destaca pela sua forma distinta. Os grandes vãos abrem-se para um exterior verdejante que preenche a sala com uma cor verde e forte. Apesar de todas as características que tornam esta sala num lugar especial, não podemos deixar de referir uma peça que se destaca pela sua cor vibrante e distinta: o sofá! Completado com umas almofadas coloridas, o look geral afirma-se e destaca-se revelando uma sala fantástica cheia de cor e detalhes por descobrir.