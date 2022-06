Inspirações delicadas!

Num quarto de menina ou simplesmente numa zona confortável de escritório, consiga um local interessante além de simplesmente confortável e cómodo.

Adoramos as nuvens ilustradas deste papel de parede e do tom de fundo do mesmo, entre um cinzento claro e um café com leite ou casca de ovo. É um tom claro, que cria facilmente cenário e harmonia, evitando o branco total. As nuvens rosa aparecem intercaladas com outras de cor mostarda. A prateleira é também num tom pastel – azul – e as almofadas de tecidos estampados diversos combinam maravilhosamente bem com o toda a conjuntura criada.