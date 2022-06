Para as férias perfeitas o local perfeito

A luz é fundamental em qualquer espaço, até num quarto de hotel! Seja forte ou discreta, branca ou alaranjada a iluminação é sempre um factor de preocupação durante o desenvolvimento do projecto. Geralmente em locais mais privados como é o caso do quarto, opta-se por uma iluminação mais suave e pontual que possa de alguma forma criar uma aura de conforto no local.