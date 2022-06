Habitação sofisticada e de requinte

Hoje temos para si um projecto distinto que realça as vantagens de viver em sintonia com a mãe Natureza. É na Quinta de Cravel que nasce esta proposta sofisticada e única que integra uma abordagem moderna num espaço rústico por excelência.

O projecto de interiores foi da autoria da profissional Susana Camelo, especializada em interiores. O empreendimento, no geral conta com uma zona residencial de baixa densidade sendo a maior parte da área do empreendimento ocupada por um parque florestal com cerca de 100.000m2.

A Quinta de Cravel proporciona aos seus habitantes um ambiente protegido e privado onde a vida citadina se dilui na tranquilidade rural de um ambiente campestre.

Este é sem dúvida um espaço fantástico para morar, venha connosco e confira com os seus próprios olhos!