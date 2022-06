Estantes – 10 sugestões originais

Todos temos necessidade de ter estantes em nossa casa, seja na sala, no quarto, no escritório ou até na casa de banho, as estantes são elementos fundamentais na decoração de qualquer compartimento e são as nossas maiores aliadas na organização e arrumação do espaço. Assim, à muito que deixaram de ser encaradas como simples prateleiras para colocar livros ou objectos dispersos, passando a assumir, muitas vezes, um papel de destaque, e onde hoje, colocamos os mais variados objectos decorativos que nos ajudam a complementar e incrementar a decoração geral de um espaço.

Estas estantes, podem desenvolver-se ao longo de toda uma parede criando as mais variadas composições ou quem sabe assumir-se isoladamente como peça de destaque em determinado compartimento; podem ter as mais variadas formas e materiais; podem estar agregadas a uma parede ou assumir-se como elemento solto num determinado espaço; podem ser desenhadas e produzidas especialmente para determinado local ou ser soluções modulares… Como vê, as hipóteses são imensas é só usar a imaginação e a criatividade!