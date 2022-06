Verão para crianças felizes!

Se ainda está a trabalhar e as férias ainda demoram a chegar, coloque as suas crianças num ATL ou jardim de infância onde actividades, diversão e espaço ao ar livre não falte. Elas vão adorar estar com outras crianças e quem sabe os avós ou tios as podem ir buscar mais cedo. Para si será menos uma preocupação e saberá à partida que elas estão bem!

As cores deste espaço, o mobiliário e as paredes interactivas deixam-nos com um sorriso e certamente com o local para os miúdos, escolhido em 3 tempos. Concorda?