Ambientes e camas para bebés

Preparar a casa para receber um recém nascido é das tarefas mais entusiasmantes na arte da adaptação dos vários pormenores a ter em conta. De mãos dadas à criatividade e ternura, a compra do mobiliário adequado ao novo membro da família deve ser feito de forma sustentável. A cama de bebé torna-se uma das mobílias com maior destaque – se não a de maior – na lista de compras a fazer, uma vez que é a cama onde o bebé passará grande parte do seu tempo.

A cama tem a função de porto de abrigo do bebé. O objecto que acolherá a criança terá que passar pela adaptação adequada ao seu crescimento ao longo dos meses e dos anos seguintes, podendo servir ainda de impulsionador do bom desenvolvimento do bebé.

Inquestionável é a qualidade do material da cama. As texturas e cores dos tecidos transmitem sentimentos e sensações, por isso a conjugação de todos os factores condiciona o bem estar de um bebé e dos seus pais no conforto de um quarto de criança.

Partindo deste princípio, gostaríamos de lhe apresentar as várias possibilidades de adaptação das camas de bebé aos diferentes estádios de desenvolvimento daquele que é o centro das atenções de uma casa, e com o qual todas as preocupações são de menos.