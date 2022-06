Alternativas de casas de baixo custo

A CSH Container Services Hamburg UG, uma empresa sedeada em Hamburgo, na Alemanha, vende não só contentores usados para o transporte de mercadorias, como também contentores novos construídos com o auxílio de arquitectos, designers e engenheiros, já com o objectivo de ser usado para habitação. As imagens que apresentamos são exemplos do reaproveitamento de contentores que anteriormente eram usados em navios para transporte de encomendas. A CSH prova que é possível aproveitar os contentores das mais variadas formas: desde fazer casas pequenas com um só contentor, como construir casas com dois andares. A sua personalização não tem praticamente limites! Tornam-se muito mais do que apenas um paralelepípedo, sendo apenas a estrutura, passando a ser composições com muito bom gosto e habitáveis. Em especial, esta casa na Costa Rica custou cerca de 35 000 euros na sua totalidade e tem uma área de 92m2. O uso de janelas e claraboias é, sem dúvida, uma mais-valia na decoração, porque faz com que o espaço aparente ser maior do que é na realidade.