Ideias inspiradoras para os seus cortinados

Se é adepto do estilo romântico ou campestre irá certamente adorar vestir as suas janelas com padrões florais. Mais coloridas e alegres ou mais rústicas e neutras, este toque floral é sempre garantia de um ambiente mais fresco para a sua decoração.

Para garantir o sucesso deste tipo de padrões na decoração do seu espaço, escolha uma cor base e aplique-a não só em diversos apontamentos dispersos pelo compartimento, mas também no próprio cortinado. Pode ter a certeza que com esta dica criará uma sensação de conforto e harmonia na decoração da sua casa.