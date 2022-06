Transforme o seu escritório com o mobiliário certo!

Os trabalhos dos criativos (arquitectos, designers, ilustradores, etc) requerem muitas horas extra-laborais, este tipo de trabalho é também o mais propício a trabalhar a partir de casa. Um escritório de um criativo possui sempre um pouco do seu trabalho espalhado pelas mesas, paredes etc. Neste exemplo podemos ver como o mobiliário extremamente simples e minimalista impede o olhar de se perder no espaço, destacando assim os detalhes criativos deste escritório.

O nosso destaque vai para as prateleiras fixadas na parede, bem como, as caixas de fruta, que ao serem penduradas, podem tornar-se numas prateleiras com bastante arrumo e carisma!