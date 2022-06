Ideias criativas para mesas de jantar!

Em qualquer sala ou cozinha, por vezes até nas duas, existe um elemento que não pode faltar: a mesa de jantar! A mesa de jantar procura resgatar tempos únicos nos quais as pessoas se reúnem em torno de um espaço e partilham refeições, conversas ou até trabalho. A verdade é que os tempos estão a mudar, se outrora as divisões da casa estavam destinadas apenas a uma função, agora a versatilidade com que estas se deparam aumentou consideravelmente.

Falemos do objecto em si: a mesa. A mesa é uma peça de mobiliário, os materiais mais comuns para a criação desta são, a madeira, o metal ou o vidro. A história desta peça de mobília fica marcada pelas mais variadas tentativas de construir em objecto diferente com todo o tipo de materiais, alguns até considerados impossíveis de utilizar, como por exemplo o plástico! A verdade é que com o passar dos tempos, este objecto evoluiu e hoje em dia, não existem quase restrições a nível de materialidade.

A forma mais tradicional deste objecto é rectangular, no entanto, hoje em dia, com o avanço tecnológico, é possível produzir mesas com as mais variadas formas e feitios. A vantagem disto é poder escolher a sua mesa, consoante o espaço onde esta se inserirá.

No artigo de hoje, recolhemos alguns exemplos que o irão inspirar! Venha daí!