Um pequeno, simples e colorido apartamento em Madrid!

Sempre se disse que o tamanho não importa, mas será que a expressão se cumpre quando falamos de metros quadrados de uma habitação? Ao principio, todos pensamos que quanto maior é a nossa casa, melhor. Sem tempo para dúvidas, são muitos maios factores a ter em contra quando falamos de habitações. Não importa o quão grande são as áreas se a mesma estiver mal distribuída e não se tiver o máximo proveito do espaço.

O mesmo acontece com o design de interiores: se a paisagem de nossa casa for deprimente, a nossa casa não será de certo, o tipo de lar que todos desejamos encontrar quando abrimos a porta de entrada de casa.

Hoje chegamos com uma proposta de apartamento pequeno, que graças a um grande projecto de decoração se conseguiu retirar um sorriso diário aos seus habitantes. No centro de Madrid, passaremos já de seguida, a conhecer um andar com detalhes muito especiais.