Ideias para a decoração do seu jardim

Ora aqui está um tópico que daria pano para mangas! Mais uma vez as possibilidades são imensas se houver espaço para isso. E saiba que umas mesas e cadeiras com almofadas já dão um ótimo resultado, especialmente se cores e materiais estiverem conjugados devidadamente com o local e a decoração geral do espaço.

Mas atenção! Um erro bastante comum na escolha do mobiliário de jardim, é não adequar devidamente a escala ou o tamanho do mobiliário ao espaço disponível. Isto resulta invariavelmente em espaços muito atravancados e como consequência, nada funcionais. Igualmente importante, e dependendo da localização e do clima do seu jardim, é preciso ter em conta a durabilidade do material do mobiliário para assim evitar estragos e desgaste necessário do mesmo. O mobiliário vai ficar exposto todo o ano aos agentes climatéricos? Tem local previsto para arrumar esse mobiliário durante os meses em que não usufrui do seu jardim? Estas são algumas das perguntas que deve ter em conta antes de escolher o deu mobiliário de jardim.

Outra possibilidade que está na ordem do dia e que pode trazer bastante carácter ao seu jardim é apostar na reciclagem de mobiliário antigo ou na criação de novo mobiliário através da reciclagem de materiais e objectos que já não use.