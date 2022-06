Erros típicos ao pendurar obras de arte, como evitar?

Fazer buracos na parede pode ser uma actividade muito complicada principalmente se o estiver a fazer pela primeira vez. Para esta prática temos algumas dicas preciosas para lhe dar, porque acreditamos que de todos os problemas com os quais nos podemos deparar este é de facto o mais complicado de lidar. Pois bem, voltando ao início, é muito importante ter a certeza de onde quer fazer o seu buraco, ou os seus buracos, furar a parede no sítio errado pode ser algo catastrófico – estaremos com certeza a exagerar um bocadinho, mas a verdade é que às vezes temos surpresas! – depois faça com um lápis uma pequena marca para ter a certeza que não se engana. Existem hoje em dia alguns pregos que o aconselhamos a usar, principalmente se for muito inexperiente, já que estes apresentam um método através do qual o prego fura suavemente a parede, evitando a sua destruição – sim destruir bocados de parede é um dos problemas mais recorrentes aquando desta prática! Se as obras que pretende pendurar forem mais pesadas e impossíveis de sustentar com apenas um prego, aconselhamo-lo a utilizar um berbequim. Não é um trabalho muito fácil, mas é possível. Tenha sempre em consideração o facto de que o mais importante para a coisa correr bem é furar as paredes com calma, suavidade e claro, no sítio certo!