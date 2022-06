Habitação dos anos 60 transformada contemporâneamente

Esta divisão ficou fantástica e a sua luz e brilho é o que mais nos cativa. As suas enormes janelas abrem-se para o jardim e conseguem trazer para os interiores a calma da natureza. O paisagismo externo conectado com o ambiente interior realça a beleza das cores e do mobiliário aplicados. A claridade e conforto são visíveis. O pé direito duplo e o tecto sem vigas de madeira, reforça a amplitude do espaço e a cor branca foi claramente, a melhor escolha. A decoração é simples e contemporânea.