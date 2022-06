Ideias amigáveis para ter gatos em casa

Em primeiro lugar, falamos-lhe da casinha. Dentro da sua casa, tem de ter uma casinha de tamanho adequado ao seu gato. Não é uma casa com divisões, nada disso… O que se pretende é exatamente o contrário: uma casinha pequenina, uma cama com tecto, recolhida. Tal como vê na fotografia, não é nada de muito grande. Os gatinhos gostam de estar aconchegadinhos e para isso a casa que escolher tem de ter um tamanho reduzido. Esta é especialmente engraçada e divertida, por ter um padrão em tons verdes e amarelos, com folhas de palmeiras, em forma de tenda. Uma casinha muito moderna e ideal para enquadrar numa decoração moderna e clean com elementos naturais como plantas. O seu gatinho irá adorar de certeza e está muito mais confortável no seu quarto, não invejando a sua cama!