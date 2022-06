Amor em forma de flor!

Jarras de papel ou tecido, podem ser a solução certa de encontro ao seu estilo pessoal. O mais engraçado é que poderá puxar pela cabeça e até conseguir criar as suas próprias jarras coloridas. Projectos de DIY entram em casa de todos nós, seja pela internet, revistas ou programas de tv. Se ainda não se aventurou por estas bandas está à espera de quê?

Escolha papel, cartão, tecido plastificado e crie as suas jarras originais e únicas. Use as suas cores preferidas e atreva-se a ser diferente. Claro que não esqueci de lhe dizer que no interior tem de caber um frasco ou um copo para a colocação de água. Ou então optar por flores artificiais!