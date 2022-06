Chique sem esforço!

A sala de estar é mergulhada de luz natural e mais uma vez o pavimento se destaca. O seu tom verde claro e o seu formato casual criam um conjunto super interessante com o restante mobiliário presente no espaço. O design, o estilo, as cores. Uma fluidez, uma harmonia difícil de explicar. Só sabemos que apetece ficar e relaxar. A mesa de apoio com flores selvagens amarelas dá o lado natural e vivo.