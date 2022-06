Máquina do tempo: Como ter uma sala clássica em 2016

Outro elemento que traz muita elegância a uma divisão é o cristal, principalmente presente nos candeeiros de tecto. Neste projecto do atelier Willeckersley, temos uma sala clássica com um toque moderno também. O candeeiro de cristal é uma das personagens principais desta sala. Para além do candeeiro, todo o tecto é muito especial, também por estar “emoldurado” com ornamentos. A combinar com o candeeiro temos todos os apontamentos dourados, presentes das molduras dos quadros e na mesa de apoio, bem como nas almofadas e detalhes do móvel clássico e antigo presente do lado esquerdo. É interessante a forma como tantos tons funcionam em conjunto, por serem todos clarinhos – bege, cor-de-rosa, branco, azul – mais dourado e o móvel em madeira escura envernizada.