Uma cozinha recriada com a essência de uma época

Ao fundo uma janela dá acesso a uma marquise e é lá onde as roupas são tratadas, separando totalmente as funções e aproveitando o máximo de espaço no interior. As portas de correr ocupam menos espaço e são uma opção mais funcional e prática. Através da janela, a luz natural invade os interiores e deixa esta cozinha bastante brilhante e luminosa. O pavimento foi mantido, mas para tornar o espaço mais confortável e colorido, foi colocado um tapete de trapos com estampado de riscas.